محافظ سوهاج يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، جايكوب موديندا رئيس برلمان دولة زيمبابوي والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في ضوء زيارة الوفد لمصر بالتعاون مع مجلس النواب المصري؛ لدعم وتعزيز العلاقات الدولية، خاصة مع الدول الإفريقية، ورغبة الجانب الزيمبابوي في التعرف على تجربة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والعمل على نقل التجربة الناجحة إلى دولة زيمبابوى.

حضر اللقاء أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج.

الترحيب بالوفد بسوهاج وعرض مشروعات حياة كريمة

وأكد محافظ سوهاج، أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وما حققته من تطوير لواقع الريف المصري، وخاصة في محافظة سوهاج، متمنيا للوفد جولة ميدانية موفقة لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية/ كنموذج تطوير للمناطق الريفية وإعادة تأهيلها.

تفقد مشروعات حياة كريمة

الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الزيمبابوي، تأتي في إطار التعاون المصري الأفريقي، ورغبة الوفد البرلماني في زيارة محافظة سوهاج، وتفقد أعمال التطوير التي تمت بقرية أم دومة بمركز طما، وتشمل مركز تنمية الأسرة والطفل، وموقف السيارات، والسوق، ومكتب البريد، ومركز الشباب، ومجمع الخدمات، والمكتبة العامة «كتابك»، ومدرسة أم دومة، ونقطة الإطفاء، ونقطة الإسعاف، والوحدة الصحية، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين، ومركز الشباب.