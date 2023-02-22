رئيس برلمان زيمبابوي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قرية أم دومة بسوهاج

زار جايكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقرية أم دومة بمركز طما، بسوهاج للتعرف على المشروعات الخدمية والتنموية المقامة على أرض الواقع، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

رافقه في الجولة أحمد القاضى نائب محافظ سوهاج اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، وشريف أبو سحلي منسق عام حياة كريمة بالمحافظة واستقبلوه بالورود.

الوفد الزيمبابوى يتفقد أم دومة

تفقد الوفد البرلماني الزيمبابوي مشروعات حياة كريمة بداية بمركز تنمية الأسرة والطفل، ونقطة الإطفاء، ونقطة الإسعاف، والوحدة الصحية، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين والسوق الحضرى وموقف السيارات، ومركزالشباب ومكتب البريد، ومجمع الخدمات ومركز الشباب، والمكتبة العامة «كتابك»، ومدرسة أم دومة .

إعجاب الوفد بالمشروعات

وأعرب الوفد الزيمباوي عن إعجابه بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الخدمية والتنموية التي شاهدوها على أرض القرية، حيث قدم منسق وحدة حياة كريمة بسوهاج شريف السحلي شرح مفصل عن كل مشروع، وما يقوم بتقديمه من خدمات للمواطنين.

وأعرب الوفد عن رغبتة بنقل التجربة الناجحة إلى زيمبابوي، والاستفادة من التجربة المصرية في دعم وتطوير المناطق الريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الزيمبابوي، وأثنى الوفد الزيمبابوي على المبادرة المصرية «حياة كريمة»، ورؤية القيادة السياسية المصرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق الريفية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم .