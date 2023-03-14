خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى في 4 مراكز بكفر الشيخ اليوم

أكد قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، أن التيار الكهربائي، سينقطع اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق بـ4 مراكز في المحافظة، بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قري «خليج بحري، والبصراط، والملاوح، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«شارع الشركات، والكشلة، وشارع الـ16»، بمركز دسوق، و«حلمي حسين وتوابعها»، بمركز بيلا، و«كلش وتوابعها، والمنشة الشرقية وتوابعها، والمنشة الغربية وتوابعها، ومحطة مياه الشرب، ومدارس الصنايع بنات والزراعة، وإسكان الشباب أمام مدرسة الزراعة، وعمارات المهندسين أمام صنعاء، ومنطقة صنعاء، والمتحف»، بمركز كفر الشيخ.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.