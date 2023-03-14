تسليم ملفات معاوني النيابة الإدارية 2022 من خريجي جامعة المنيا.. اليوم

تستقبل اليوم الثلاثاء، هيئة النيابة الإدارية، الكائن مقرها بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، خريجي جامعتي المنيا، أزهر المنيا من دفعة 2022 من الذكور والإناث لاستلام ملف تعيينهم بوظيفة معاون نيابة إدارية.

ملف وظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويجرى تسليم الملفات المطبوعة مستوفاة الشروط المنصوص عليها في موقع الهيئة مُسبقا، بالإضافة إلى ملء البيانات الموجودة به والتي تمثل وثيقة تعارف للمتقدم، بالإضافة إلى وجود أصل شهادة التخرج وأصل بطاقة الرقم القومي، وكذا دفع مبلغ 800 جنيه ثمن الملف.

شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويشترط في المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية 2022 الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا في 6 يونيو 2022.

- لابد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.