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تسيلم ملفات تعيين معاوني النيابة الإدارية 2022 من خريجي جامعة أسيوط

كتب:

محمد عيسى
06:56 م | الإثنين 13 مارس 2023
النيابة الإدارية _ ارشيفية

النيابة الإدارية _ ارشيفية

استقبلت اليوم الاثنين، هيئة النيابة الإدارية، الكائن مقرها بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، خريجي كلية الحقوق جامعة أسيوط وأزهر أسيوط من دفعة 2022 من الذكور والإناث لاستلام ملف تعيينهم بوظيفة معاون نيابة إدارية.

ملف وظيفة معاون نيابة إدارية 2022

 ويجرى تسليم الملفات المطبوعة مستوفاة الشروط المنصوص عليها في موقع الهيئة مُسبقا، بالإضافة إلى ملء البيانات الموجودة به والتي تمثل وثيقة تعارف للمتقدم، بالإضافة إلى وجود أصل شهادة التخرج وأصل بطاقة الرقم القومي، وكذا دفع مبلغ 800 جنيه ثمن الملف.

ترتيب الجامعات في تسلم ملف معاون نيابة إدارية 2022

وأشارت هيئة النيابة الإدارية في وقتٍ سابق إلى ترتيب الجامعات في تسلم الملف، على أن تبدأ بجامعتي جنوب الوادي وأسوان، وتنتهي بكلية الشرطة والجامعة الألمانية والبريطانية. 

ترتيب الجامعات المتبقية بدءا من غد

وجاء ترتيب الجامعات المتبقية للتقدم إلى وظيفة معاون نيابة إدارية كالتالي: 

-الثلاثاء 14 مارس جامعتي المنيا، أزهر المنيا.

- الأربعاء 15 مارس جامعتي بني سويف والفيوم.

- السبت 18 مارس جامعتي المنصورة وبورسعيد.

- الأحد 19 مارس جامعات الزقازيق، المنوفية شيبين الكوم، السادات.

- الاثنين 20 مارس جامعات الإسكندرية، أزهر اسكندرية، فاروس.

- الثلاثاء 21 مارس جامعتي طنطا، أزهر تفهنا.

- الأربعاء 22 مارس أزهر طنطا، أزهر دمنهور.

- السبت 25 مارس جامعتي عين شمس وحلوان.

- الأحد 26 مارس جامعة القاهرة.

- الاثنين 27 مارس جامعتي بنها وأزهر بنها.

- الثلاثاء 28 مارس كلية الشرطة والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية والجامعات الأخرى.

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مختص بتغطية الملف القضائي.