إحالة شخصين متهمين بسرقة عدادات المياه بالشروق للمحاكمة الجنائية

أحالت جهات التحقيق تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة عدادات المياه بمنطقة الشروق إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين من خلال تحريات الشرطة والتحقيقات أن المتهمين ارتكبا 5 حوادث سرقة بنفس الأسلوب.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الشروق من سيدة تفيد اكتشافها سرقة عداد المياه الخاص بها داخل العقار سكنها، ليقوم رجال الشرطة بعمل تحرياتهم، وتبين أن وراء الواقعة شخصين، وجرى ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش.

اعترافات المتهمين

كما اعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة بأسلوب «الفك»، وأنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، وارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر أحدهما بحيازته السلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

كما أنهما أرشدا عن كل المسروقات المٌستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على المضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان لـ«الوطن» أن المادة 318 تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف أنّ المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».