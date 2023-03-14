هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في شمال سوريا دون خسائر

تعرضت قاعدة «القرية الخضراء» الأمريكية الواقعة في شمال شرق سوريا، مساء أمس الاثنين، لهجوم صاروخي، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.

العثور على حطام الصاروخين

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، المعروفة باسم «سنتكوم»، في بيان، إن صاروخين سقطا في الساعة 8:23 مساءً بالتوقيت المحلي، بالقرب من قوات «التحالف الدولي» في «القرية الخضراء» شمال شرق سوريا، بموقع دعم البعثة، دون وقوع أي ضرر للبنية التحتية للتحالف أو معداته.

وفي 3 مارس الجاري،، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان، مقتل 22 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي، واعتقال 25 آخرين جراء تنفيذ مع شركاء آخرين، 48 عملية ضد العناصر المتطرفة في العراق وسوريا الشهر الماضي.

وأضافت «سنتكوم»، أن القوات الأمريكية عثرت على حطام الصاروخين، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم لا يزال قيد التحقيق، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

الهجمات تعرض قوات «التحالف الدولي» والمدنيين للخطر

من جانبه، ندد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» جو بوتشينو، بالهجمات، وقال إن مثل هذه الهجمات الصاروخية تقوض الاستقرار والأمن الذي تحقق بشق الأنفس في سوريا والمنطقة وتعرض قوات «التحالف الدولي» والمدنيين للخطر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤولون في وزارة أمن الاحتلال الإسرائيلي، قالوا في وقت سابق، إن «طهران» تعمل على نشر شبكة رادارات في سوريا للإنذار من هجوم إسرائيلي على المواقع النووية في إيران.

وأضاف المسؤولون، أن طهران تعمل على تنصب بطاريات صواريخ أرض جو حتى تشكل ذراعا مكملا للجاهزية لهجوم إسرائيلي في ايران، فوقا لما ذكره موقع «والا» الإسرائيلي.