وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بمواصلة الجهود للقضاء على تنظيم داعش

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن بلاده ستواصل مع شركائها، مُواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي والقضاء عليه بشكل نهائي.

وأوضح «أوستن»، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة العراقية بغداد، على هامش زيارته للعراق، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة دعم بغداد؛ من أجل إعادة توطين العراقيين، مُؤكدًا أن واشنطن مُستعدة لتلبية أي طلب عراقي في هذا الصدد.

تواجد القوات الأمريكية في العراق بناءً على طلب الحكومة

وأضاف أن تواجد القوات الأمريكية في العراق، يعود لطلب من الحكومة نفسها، مُشيرًا إلى أنها ستبقى في البلاد، حسب رغبة العراق.

دمج العراق مع الشركاء في المنطقة

ولفت إلى أن واشنطن تؤمن بضرورة دمج العراق مع الشركاء في المنطقة، مُشددًا على أهمية الشراكة التي تجمع البلدين والتوافق بينهما لمواجهة «داعش».