 تداول 92 ألف طن بضائع عامة في مواني البحر الأحمر

تشهد مواني البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء نشاطاً كبيراً، في حركة تداول البضائع والشاحنات، وانتظامًا في حركة وصول ومغادرة السفن، وسجل حكم التداول 92 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وجود نشاط ملحوظ في حركة البضائع والشاحنات بمواني الهيئة حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني اليوم 9 سفن، وتم تداول 92000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 478 شاحنة و 17 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 66000 طن بضائع، 241 شاحنة و9 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع، 237 شاحنة و8 سيارات.

وتابع البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة AAI BRELUDE وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، لصالح هيئة السلع التموينية، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء بإنهاء اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها، بينما تغادر السفينة LADY MOON وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.

وأضاف البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 500 طن بضائع و101 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وسينا بينما شهد الميناء مغادرة السفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 704 ركاب بموانيها.