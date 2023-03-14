محافظة بني سويف تستعد للاحتفال بعيدها القومي بفعاليات ثقافية ورياضية

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة لأهالي بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يحتفلون بع في شهر مارس من كل عام، إحياءً لذكرى مشاركة أبنائها في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول.

محافظ بني سويف يشيد بوطنية أهالي بني سويف

وأشاد المحافظ بوطنية أبناء بني سويف وحبهم لبلدهم مصر، وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرًا مهمًا لما بمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن، لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030.

محافظ بني سويف يكشف تفاصيل الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

وكشف محافظ بني سويف عن بعض تفاصيل ومظاهر احتفالات عيد بني سويف القومي مارس 2023 الذي ستبدأ أولى فعالياته في تمام الساعة 10 صباح غد الأربعاء، باحتفالية كبرى بالاستاد الرياضي تحت إدارة شركة سيتي كلوب.

وتشمل الاحتفالات حزمة من الفعاليات منها: استعراض حرس الشرف، وفيلم تسجيلي وثائقي، أعدته إدارة الإعلام بالمحافظة، يتم خلاله عرض لأبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب استعراض طابور عرض يشارك فيه طلاب المدارس وشباب الكشافة وعرض مجمسات، أمام المنصة، ترمز إلى أشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز من مراكز المحافظة الإدارية.

بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية، تقدمها مديريات: التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، تشمل أغاني وطنية وفرقة فنون شعبية، واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه.

كما تتضمن فعاليات الاحتفال بالمناسبة: افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية في قطاعات ومرافق حيوية، والتي سيتم دخولها الخدمة، حيث تم الانتهاء من حوالي 70 مشروعا في نحو 12 قطاعاً خدمي، والتي تخدم الأهالي في المراكز والقرى والمدن، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.