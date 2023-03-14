«الاتصالات» تطلق 5 منح تدريبية احترافية للشباب.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية الاحترافية المتقدمة، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية، بهدف تأهيل الشباب في مجالات تكنولوجيا المستقبل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبناء القدرات الرقمية للشباب، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتشمل الحزم التدريبية مجموعة متنوعة من المجالات، كتالي:

أولا: منحة تدريبية في مجال الحوسبة السحابية، بالتعاون مع شركة Red Hat العالمية الرائدة في هذا المجال، تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وإعداد الكوادر الفنية فى تخصصات إدارة وتشغيل وبرمجة البنية التحتية الرقمية، من خلال 18 مسارا تدريبيا مختلفا يشمل جوانب الإدارة والتشغيل والبرمجة المتقدمة كافة للبنية التحتية الرقمية، وتستهدف المنحة التدريبية بناء قدرات 200 متخصص من خريجي الحاسبات، والذين يعملون في القطاعات كافة، سواء بشكل مستقل أو في شركات متخصصة بهذا المجال.

منحة تدريبية في مجال هندسة نظم المعلومات المتكاملة

ثانيا: منحة تدريبية في مجال هندسة نظم المعلومات المتكاملة «ARIS»، بالتعاون مع شركة «سوفت وير إيه جي» Software AG العالمية الرائدة في هذا المجال، والمتواجدة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتهدف المنحة إلى تنمية قدرات الشباب وإعداد الكوادر الفنية في تخصصات نظم المعلومات المتكاملة وهندسة دورات العمل الحاكمة.

وتستهدف المنحة التدريبية بناء قدرات 200 متخصص من خريجي الحاسبات أو نظم المعلومات أو تكنولوجيا الأعمال، وجرى تصميم البرنامج التدريبي والمحتوى الخاص به من خلال خبراء متخصصين من شركة Software AG، وسيجرى إتاحة التدريب عبر آليات رقمية، من خلال عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية، بالإضافة إلى توفير تدريبات عملية للوصول بالطلاب إلى مستوى احترافي يواكب المعايير العالمية في هذا التخصص نظريا وعمليا.

منحة تدريبية فائقة الاحترافية

ثالثاً: منحة تدريبية فائقة الاحترافية لعدد 100 احترافي، للتأهيل الفني لوظيفة كبير مسؤولى البيانات «Chief Data Officer»، الذي يشرف على جمع البيانات وإدارتها وتخزينها عبر المؤسسة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن تحليل واستخلاص الرؤى من البيانات لدعم متخذي القرار ببيانات وتحليلات عن استراتيجية العمل وقيمته «نتائجه وتأثيراته».

وتأتي هذه المنحة في إطار التزام الوزارة بدعم المؤسسات كافة في الدولة بكوادر عالية الكفاءة في منظومات البيانات.

وتتضمن المنحة مسارات تدريبية متعددة، ويجرى من خلالها منح عدد من الشهادات الاحترافية الدولية في مجال البيانات، ويتطلب هذا التدريب خبرة سابقة في مجال البيانات والمعلومات، واتخاذ القرار بالتزامن مع خبرة في تكنولوجيا المعلومات.

منحة تدريبية في مجال البرمجة المتقدمة

رابعا: منحة تدريبية في مجال البرمجة المتقدمة لواحدة من أهم لغات البرمجة في العالم، وهي لغة java، التي يعتمد عليها أكبر المبرمجين وأهم المؤسسات العالمية؛ إذ سيجرى تدريب 1000 مبرمج للحصول على الشهادة الاحترافية الدولية في مستويين، هما: Oracle Certified Associate, Java SE 8 ProgrammerOracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer.

خامسا: منحة تدريبية لتأهيل 200 احترافي على مفاهيم بناء منظومات الأعمال؛ إذ تتعاون الوزارة مع واحدة من أكبر المؤسسات في العالم، وهو المعهد الدولي لتحليل الأعمال iiba في توفير التدريب بمجال تحليل الأعمال، وفهم طبيعة عمل المؤسسات والنظم وأهمية ودور إجراءات العمل في دعم تطور المؤسسات.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت العديد من البرامج التدريبية التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية على الشهادات الاحترافية الدولية في التقنيات الحديثة، على النحو الذى يتواكب مع التطورات التكنولوجية، ويلبي متطلبات سوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.