العثور على جثة سيدة في شقتها بروض الفرج.. والتحريات: لا شبهة جنائية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة متوفية داخل منزلها في منطقة روض الفرج، وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة لإجراء الكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن ، كما طلبت استدعاء شقيقها وطليقها لسماع أقوالهما حول الواقعة وملابساتها.

لا إصابات ظاهرية

وتلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «م ع»، 43 عاما، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

لا شبهة جنائية

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن السيدة المتوفية مُطلّقة ومقيمة بمفردها في الشقة، وأنها كانت محجوزة في أحد المستشفيات لكونها تعاني من مرض الفشل الكلوي.

وتابعت التحريات بأن السيدة قبل الوفاة بعدة أيام تركت المستشفى وذهبت لمنزلها حتى توفيت، وأن شقيقها عندما علم بتركها المستشفى ذهب إليها في منزلها ووجدها جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.