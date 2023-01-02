التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في وفاة زوج البلوجر مريم جودة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية تفاصيل اللحظات الأخيرة في واقعة وفاة زوج البلوجر مريم جودة، بعد مناظرة الجثمان، عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية في جسد المتوفى.

النيابة العامة تقرر انتداب الطب الشرعي وتشريح الجثمان لكشف ملابسات الوفاة

وأكّدت التحريات والتحقيقات، عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة وأنَّ النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي وتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات الوفاة.

وطالبت النيابة بتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة واستجوبت الجهات المختصة زوجته البلوجر مريم جودة، مؤكّدة أنَّ زوجها توفي بعد ـقل من 24 ساعة من نشر صور لهما احتفالًا بليلة رأس السنة الميلادية وأنه لم يكن يشكو من أي شيء.

تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة

وأعلنت البلوجر مريم جودة، خبر وفاة زوجها محمد عبداللطيف، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد ساعات قليلة من نشر صور لهما بعد احتفالهما بـ ليلة رأس السنة.

وتفاجأ متابعي البلوجر بنبأ وفاة زوجها، خاصة أنَّها قد نشرت صورهما وظهر فيها الزوجان في حالة من السعادة والحب والبهجة وقد أعربت فيها البلوجر عن امتنانها لوجود زوجها في حياتها متمنية احتفالهما باقي الأعوام معًا.