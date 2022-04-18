عاجل .. العثور علي جثة سيدة مجهولة الهوية في بحر سيف بشبين الكوم

عثر الأهالي على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل بحر سيف الذي يمر عبر مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إخراج الجثمان من المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحققق من هوية المعثور عليها.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

وبالانتقال والفحص، تبين عثور عدد من الأهالي في شبراباص، علي جثمان سيدة مجهولة الهوية، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجسمها، وتم تحرير محضر بمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق لاعمال شؤونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية طافية في بحر سيف في المنطقة بين شبراباص وشبين الكوم، وجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها واتخاذ ما يلزم .