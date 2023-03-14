حكاية جريمة قتل «مقاول حدائق الأهرام».. كاميرا مراقبة تقود الجاني إلى المشنقة

في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر عام 2012، وقعت جريمة قتل بشعة داخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، التحريات والتحقيقات أكّدت أنَّ الجثة لرجل في العقد الخامس من عمره، مصاب بعدة طعنات، ويعمل في مجال المقاولات، واستمر البحث عن المتهم بالقتل لمدة 3 أيام وكشف عن ملابسات الجريمة، وجاءت كالتالي:

«جوزي اتقتل»

السابعة مساء يوم الرابع من شهر نوفمبر عام 2012، سمع أهالي منطقة حدائق الأهرام، صراخات سيدة، كانت تردد عبارات «جوزي اتقتل»، وبسرعة تجمع عدد من سكان المنطقة، وابلغوا قسم شرطة الهرم، بالتفاصيل، دقائق معدودة، وحضرت قوة من مباحث القسم، وتبين العثور على جثمان رجل في العقد الخامس من عمره، مصاب بعدة طعنات في الصدر والبطن والرقبة، يجلس على مكتبه، في شقة بالطابق الأول، بعقار سكنى مكون من 4 طوابق.

أبلغ رئيس المباحث النيابة العامة، وحضر المحقق وبصحبته رجال المعمل الجنائي، إلى مسرح الجريمة وتبين الآتي: «رجل يجلس على كرسي داخل مكتبه في شقة مكونة من 3 غرف وصالة وحمام، يدعى «علاء» 43 سنة، يعمل في مجال المقاولات، الرجل غارقًا في دمائه، مصابًا نتيجة التعدي عليه باستخدام سلاح أبيض -سكينًا- وأيضًا هناك بعثرة في محتويات المكتب مما يشير إلى أن الجاني كان يبحث عن أموال، وتبين اختفاء حافظة نقود الضحية، قرر المحقق عرض الجثمان على الطب الشرعي، لتشريحه لبيان أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث النهائية حول مرتكب الجريمة لإصدار قرار بضبطه.

آثار دماء على السلم.. وكاميرا

بينما كان المحقق يناظر الجثمان، كان رئيس يبحث عن دليل لفك اللغز، وأجرى معاينة لمدخل العقار -مسرح الجريمة- وشاهد أن هناك آثار دماء على السلم ممتدة قرابة 3 أمتار على الأرض أمام العقار، وأخبر المحقق بتلك المعلومات، واصطحب رجال المعمل الجنائي، وبدأ في تتبع اثار الدماء وشاهد المحقق أن هناك كاميرا في عقار سكني مقابل للعقار -مكان الجريمة - وبفحصها، تبين أن هناك مشاهد ولقطات للشاب دخل العقار وخرج وكان يده وملابسه ملطخة بالدماء، ورصدت الكاميرات صورة واضحة للشاب المشتبه فيه، وبعرض الصورة على أهالي المنطقة وزوجة الضحية، تبين أن شاب يعمل سباك وأنه كان يعمل لدى المجني عليه في تشطيب العقارات بالمنطقة، وتم إصدار قرار بضبطه وإحضاره لمناقشته حول ملابسات الواقعة.

ضرب وهروب

بعد مرور 3 أيام من البحث والتحري عن مكان اختباء المتهم، تمكّنت القوات من معرفة المتهم، وتبين هروبه وإقامته في إحدى الشقق السكنية داخل منطقة فيصل، وتمّ اقتياده الى قسم شرط الهرم.

وبمواجهته، اعترف في محضر الشرطة بتفاصيل جريمته: «ضربته بالسكينة وهربت.. مرضيش يديني الفلوس بتاعتي.. كان ليا عنده 50 جنيه.. ورافض يديني الفلوس.. مسكت السكينة وضربته وهربت».

وأرشد المتهم عن مكان سلاح الجريمة، وتمت إحالته للنيابة، وباشرت التحقيقات وسجلت اعترافات بالصوت والصورة، وأصدرت قرارًا بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية، وعقب تداول القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمًا بإعدامه.