ضبط 185 كيلو مخدرات و24 ألفا و484 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 319 قضية مواد مخدرة بإجمالى 340 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 114,930 كيلوجرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 35,700 كيلوجرام، وكمية من مخدرالهيروين وزنت 19,284 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 8,750 كيلوجرام، وكمية من مخدرالشابو وزنت 3,620 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,250 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,275 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 623 جراما، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 200 جرام، و1603 أقراص مخدرة.

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وأسفرت الحملات عن ضبط 144 قطعة سلاح ناري بحوزة 116 متهما، وتنفيذ 67101 حكما قضائيا، وضبط 3 تشكيلات عصابية، وضبط 36 متهما هاربا، وضبط 14 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 259 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24484 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.