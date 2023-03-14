«المصرية لشباب الأعمال» تستضيف المدير الإقليمي لليونيدو بمصر

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أحمد رزق القائم بأعمال ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»؛ لاستعراض أهم الخطوات التي تقوم بها المنظمة لمساعدة مصر في التنمية الصناعية، حيث شارك باللقاء المهندس محمد صالح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تسيير الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، فيما وجه رزق الشكر للجمعية المصرية لشباب الأعمال لتاريخها العريق في دعم مجتمع الأعمال والقطاعات الصناعية والاستثمارية المختلفة.

وأكد رزق، أن العالم يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولعل أبرز تلك العوامل الداعمة هي الصناعة، لأن القطاع الصناعي يستطيع المساهمة في الحد من الفقر وتحقيق العدالة ودعم الاقتصاديات المختلفة، والصناعة قادرة على تحقيق كافة بنود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الصناعة تستهدف توفير الخدمات للعديد من القطاعات حتى الغير منتفعة بشكل كبير من التنمية، كما انها توفر الاستدامة في القطاعات المختلفة من خلال النظر إلى البعد البيئي والاجتماعي والإقتصادي، مضيفًا إلى أن اليونيدو معنية بدعم القطاعات الصناعية والراغبة في وضع سياسات واستراتيجيات صناعية تستهدف الجودة والمعايير، مع توفير المعرفة والتجارب الناحجه، وتوفير الدعم الفني من خلال شراكات مع الدول المانحة وصناديق متعددة الأطراف.

الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتنمية الصناعية تمثل 27%

ونوة النائب أن اليونيدو تعمل على مبادئ التنمية المستدامة في مختلف الدول النامية من خلال مكاتب لها بمختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الشراكة بين مصر واليونيدو تمثل 27% من مشاريع اليونيدو من حجم اعمال المكتب الإقليمي في المنطقة، وتعمل اليونيدو بمصر على 18 مشروعًا، بالإضافة إلى 4 مشروعات إقليميه، فيما تتناول 85% من المشروعات التي تقوم بها اليونيدو في مصر البعد البيئي بمختلف قطاعاته، فيما تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الشركات الأخرى، مشيرا إلى أن اليونيدو تعمل مع عدد من الدول الداعمة تشمل الاتحاد الأوروبي، سويسرا، اليابان وكندا وإيطاليا وألمانيا والصين.

وأكد رزق، إلى أن اليونيدو تعمل مع الحكومة المصرية على عدد من البرامج والمشاريع و الهدف الرئيسي منها تشجيع المستثمر الصناعي، حيث ألتقي مدير عام اليونيدو مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي ابدي اهتمامًا بتوفير الدعم للصناعات الجلدية والأثاث وبالأخص للتماشي مع المشروعات القومية الصناعية مثل مدينة الروبيكي ومدينة الأثاث، مع دعم المناطق الصناعية حيث وقع مدير عام اليونيدو السابق ورئيس الوزراء برنامج الشراكة القطرية في أبريل 2021، مضيفا اننا نستهدف من خلال عملنا زيادة الناتج المحلي للصناعة وتوفير منتجات صديقة للبيئة وزيادة المكون التكنولوجي والابتكار كذلك نسبة هذه التكنولوجيات في الناتج الصناعي المحلي.

دخول التكنولوجيا في كل القطاعات الصناعية

ولفت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، إلى أن الطفرة الصناعية التصديرية التي ترغب فيها مصر من 25 -30 مليار إلى 100 مليار دولار إلا من خلال محددات معينة، وعلى رأسها دخول التكنولوجيا في كل القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية، قائلا «التكنولوجيا والابتكار هي الحل في كل وقت»، لأنها تدعم التطور وزيادة الاستثمار وغيرها من الممارسات والتسويق وغيرها، فيما تداخل خلال اللقاء ممثلي الجهات المختلفة التي شاركت في اللقاء، مشيرًا إلى أن اليونيدو تعمل خلال 2023 مع مؤسسة تمويل التجارة الدولية الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي الدولي والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى وجود جاري التنسيق مع تحالف من 5 بنوك مصرية وهي «البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي، وبنك تنمية الصادرات»، للتعاون في مجال الاستثمار الصناعي.

وأكد أهمية استمرار التعاون بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال واليونيدو في مصر من خلال قطاعات الجمعية المختلفة، وتوفير كافة المعلومات اللازمة في كافة القطاعات الصناعية لشباب الأعمال وأعضاء الجمعية خلال الفترة المقبلة مع دعم وتعزيز التواصل أولا بأول على أن يتم تحديد لقاءات أخرى قريبا لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين، مضيفا «نجاح الجمعية المصرية لشباب الاعمال معروف منذ سنوات في دعم الاقتصاد المصري والعديد من القطاعات الصناعية، ونحن على استعداد للتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال.»