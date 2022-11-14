جمعية شباب الأعمال تطلق مبادرة «معا من أجل مستقبل أخضر» في قمة المناخ

شاركت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بوفد في فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ، والذي تستضيفة مصر بمدينة شرم الشيخ، حيث أطلقت مبادرة «معًا من أجل مستقبل أخضر».

وترأس الوفد جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام للجمعية، ومحمد أبو باشا أمين الصندوق، ومحمد صالح عضو مجلس الإدارة، وهاني عبد الوهاب رئيس لجنة التشييد والبناء، وفادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية.

مؤتمر المناخ يؤكد رؤية الدولة للتحول الأخضر

وقال جمال أبوعلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ يؤكد رؤية الدولة للسير نحو «مستقبل أخضر»، وكذلك المبادرات المتعددة والمشروعات الخضراء التي وقعت عليها مصر أثناء المؤتمر مع الشركات العالمية والجهات الدولية.

وأضاف «أبو علي»، أن إطلاق شباب الأعمال لمبادرة «معًا من أجل مستقبل أخضر» يستهدف تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنفيذ برامج واستثمارات تمكنها من قياس البصمة الكربونية، وخفض انبعاثاتها الكربونية وتحولها للأخضر والقضاء على التلوث، وهي واحدة من أولى المبادرات المصرية في هذا الشأن، لافتا إلى أن الجمعية تأمل في التعاون مع الحملات والبرامج والمبادرات الأخرى سواء الحكومية وغير الحكومية.

حملات توعية للشركات للمصرية

من جانبه، قال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن «معًا من أجل مستقبل أخضر» تستهدف عدة محاور، أهمها عمل حملات توعية للشركات للمصرية، وتوفير وتيسير الدعم الفني لعمل دراسات الجدوى وقياس البصمة الكربونية، ودعم الشركات الراغبة في تمويل برامج التحول الأخضر من خلال شبكات التعاون بين الجمعية ومنظمات التنمية ومؤسسات التمويل.

وذكر هاني عبد الوهاب رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن المبادرة تستهدف إلزام الشركات بإظهار الريادة في دمج الاستدامة في عملياتهم اليومية من خلال تنفيذ إدارة الاستدامة الداخلية الشاملة، بهدف تقليل الانبعاثات مع تعويضات إضافية وقابلة للقياس الكمي وحقيقية ودائمة ومفيدة اجتماعياً، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الحد من انبعاثات الكربون في غضون فترة من 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف أن تلك الجهود تستهدف تعويض الكربون المستدام في مصر، والعمل على زيادة الوعي داخل مجتمع الأعمال المصري، لضرورة معالجة تحديات تغير المناخ اليوم، إضافة إلى الفرص المتعددة للاستفادة من حالة الأعمال من أجل الاستدامة.

التزام مالي بالمشاركة في الحد من انبعاثات الكربون

وأضاف «عبد الوهاب»، أن جمعية شباب الأعمال تدرك أنه لا يوجد التزام مالي بالمشاركة في تعهد انبعاثات الكربون، ولكن ستتاح للجمعية الفرصة لرعاية مبادرات محددة على أساس طوعي، نستهدف تغير سلوك الشركات الذي يكون له تأثير على البيئة، والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.