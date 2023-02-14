بدء أعمال تطوير مركز شباب منفلوط في أسيوط ولجنة لمتابعة الأعمال

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط في أعمال تطوير مركز شباب منفلوط، ضمن المشروعات التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

تطوير مركز شباب منفلوط

وقال علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إنه كلف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب بمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمركز شباب منفلوط، بحضور استشاري المشروع والجهة المنفذة لأعمال التطوير شركة وادي النيل، والمهندسة ثومة عبد العظيم مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال فى المشروع وفقا للخطة الزمنية والمواصفات والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

المتابعة الميدانية على أرض الواقع

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع للمشروع والعمل على سرعة وإزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن للوقوف على معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وفقا للضوابط والقوانين.

ندوة عن دور الإعلام وتحقيق الأمن القومي

وفي سياق آخر، نظم مركز شباب بني قرة التابع لإدارة شباب القوصية ندوة عن دور الإعلام وتحقيق الأمن القومي لمصر، بمشاركة 50 عضوا من أعضاء المركز، وتناولت الندوة مفهوم الأمن القومي ودور الإعلام وتأثيره للحفاظ على الأمن القومي، وأن من أهم الأدوار التي يقوم بها الإعلام التحفيز الدائم لتعميق الانتماء للوطن ودعم قضاياه وقبول التحديات والتصدي للفكر الهدام وللمحبطين والمشككين.