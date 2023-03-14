جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 48 هاتفا محمولا

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي مدير عام الجمرك، من إحباط محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخبارية سرية تقود لعملية الضبط

البداية كانت بتوافر معلومات بناءً على الإخبارية السرية المقدمة من قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم البري، وكذلك الإخباريات المقدمة، من صابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركي باعتزام المدعو «ا. ح. ا» مصري الجنسية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية الى داخل البلاد.

تكليف لجنة للتفتيش والحصر

وبعد توافر المعلوات تن العرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد مدير جمرك السلوم، والذي قرر تكليف لجنة برئاسة فهمي محمد السيد مدير إدارة الوارد ووليد عبدالفتاح ربيع ومحمد ناجي مأموري الحركة، وأحمد على خالد مدير الحركة بحضور أنور عبدالستار مدير التعريفة وهشام عطيه رئيس الإجراءات وسامح رمزي مدير إدارة التعريفة ومقدمي الإخبارية لمعاينة وكشف السيارة.

وأسفرت تفتيشات اللجنة عن وجود 48 هاتف محمول ماركات مختلفة مخبأه بأماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها بالتفتيش العادى ،وبلغت قيمة المضبوطات 328 ألف و500 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 657 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.