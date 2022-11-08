القبض على شخصين حاولا تهريب 188 هاتفا عبر منفذ السلوم.. سعرها 2.5 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، حال محاولتهما تهريب عدد من الهواتف المحمولة عبر ميناء السلوم البري.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة ميناء السلوم البرى بمشاركة الجهات المعنية، من ضبط شخصين حال خروجهما من الميناء بسيارة نقل «ملك أحدهما وقيادة الآخر»، مصرح لها بنقل مخلفات أعمال التطوير بالميناء، وبحوزتهما 180هاتفا محمولا في أثناء محاولتهما تهريبها إلى خارج الميناء دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها إلى خارج الميناء على النحو المشار إليه.

وقدرت قيمة المضبوطات بإجمالي مبلغ مليونين و462 ألف و650 جنيها تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.