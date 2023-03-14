وزير الإنتاج الحربي يبحث تصنيع مواد مكافحة الحرائق مع وفد شركة «فومتك الهندية»

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، روهيت جوبتا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «فومتك الهندية» ووفد مرافق له من الشركة لمناقشة أوجه التعاون في مجال تصنيع وإنتاج جميع المواد الخاصة بمكافحة الحرائق، جاء ذلك بالمقر التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.

استهل الوزير محمد صلاح، اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الهندية، مؤكداً عمق العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والهندي وعمق التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، مؤكدا أوجه التعاون البناء والمثمر بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الهندية ومنها على سبيل المثال التعاون بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وشركة أشوك ليلاند الهندية.

وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون المثمر، عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي خاصة تلك الإمكانيات المتوافرة بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي).

وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أنَّ الشركة (م99) تمتلك مصنع لإنتاج طفايات الحريق به 3 مجموعات (طفاية تعمل بالبودرة – طفاية تعمل بالسائل – طفاية تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون)، كما أشار إلى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية هي الشركة الوحيدة الحاصلة على شهادة الجودة في إنتاج طفاية ثاني أكسيد الكربون مقارنة بكل المنافسين من القطاع الخاص والعام بمصر، مضيفاً أن الشركة توفر كل أنواع الطفايات والتي تصل إلى 32 نوع من الطفايات، موضحاً أنَّ القدرة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 200 ألف طفاية سنوياً وتنتشر طفايات الحريق التي تنتجها الشركة (مصنع 99 الحربي) في المصالح الحكومية وشركات البترول ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

من جهته، أوضح روهيت جوبتا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «فومتك الهندية» أنَّ الشركة متخصصة في تصنيع أجهزة الإطفاء بجميع مكوناتها كما تصمم الشركة أنظمة الحريق وتصنيعها وتنفيذها كما تمتلك شركة «فومتك» 3 مصانع ومكتب تصميم وبحوث وتطوير، وتنتج الشركة أكثر من 500 نوع لمواد الإطفاء لجميع التطبيقات وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها لأكثر من 70 دولة حول العالم ومنها مصر، وتعمل الشركة الهندية في الوقت الحالي على التفاوض لإنشاء مصنع بدولة الكويت.

كما أعرب «جوبتا»، عن تطلعه لإتمام التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في أقرب وقت نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه وفنية هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

وبدوره، أكّد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنَّ الوزارة حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال حرصها على التعاون مع كل الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أنَّه تمّ الاتفاق بنهاية اللقاء على زيارة وفد من الشركة الهندية شركة حلوان للصناعات الهندسية للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها عن قرب وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس خالد زكي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومحمد فؤاد مترجم الوزير.