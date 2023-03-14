عيد بني سويف القومي.. ذكرى مقاومة المحتل الإنجليزي في ثورة 1919

تحتفل محافظة بني سويف في 15 مارس من كل عام، بعيدها القومي، تخليدًا لتضامن شعبها مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم الوطني سعد زغلول، إذ خرج أهالي المحافظة لمهاجمة المحكمة البريطانية والقبض على القاضي الإنجليزي، فاضطر المحتل لإطلاق النار عليهم فاستشهد الكثير منهم، فرد الأهالي بقطع خطوط السكك الحديدية لقطارات البريطانيين بمركز الواسطى.

وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في عيد بني سويف القومي

وكشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن بعض تفاصيل احتفال عيد بني سويف القومي غدًا الأربعاء، بإقامة مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في موقعه الجديد بحديقة الشلال بمدخل المدينة العاصمة من ناحية الشمال.

احتفال عيد بني سويف القومي

وأشار محافظ بني سويف إلى العيد القومي للمحافظة يشهد العام الحالي تنظيم احتفالية كبرى تشمل حزمة من الفعاليات منها: استعراض حرس الشرف، وطابور عرض يشارك فيه طلاب المدارس وشباب الكشافة والتمريض، وعرض مجمسات امام المنصة ترمز إلى أشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز من مراكز المحافظة الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية.

افتتاح مشروعات جديدة في عيد بني سويف القومي

كما تتضمن فعاليات احتفالية عيد بني سويف القومي، إفتتاح حزمة من المشروعات الخدمية في قطاعات ومرافق حيوية، والتي سيتم دخولها الخدمة، حيث تم الانتهاء من حوالي 70 مشروعا في نحو 12 قطاعاً خدمي، والتي تخدم الأهالي في المراكز والقرى والمدن.