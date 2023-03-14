4 أسباب ترفع الكوليسترول في الدم.. منها التدخين والعامل الوراثي

حددت هيئة الدواء المصرية أهم أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم، وقالت الهيئة إنّ الكوليسترول يمكن أن يصل إلى أعلى مستوياته دون ظهور أعراض، واستعرضت عوامل ارتفاع الكوليسترول في الدم، والتي جاءت على النحو التالي:

أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم

​- العامل الوراثي.

​- النمط الغذائي غير الصحي.

​- قلة ممارسة النشاط البدني.​

- التدخين.​

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول في الدم

وأشارت هيئة الدواء إلى أنّ هناك مضاعفات لارتفاع الكوليسترول في الدم، ومنها زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، لافتة إلى أنّ الكوليسترول المرتفع، قد يعمل على وجود ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، وهذا بدوره يعمل على صعوبة تدفق الدماء من خلال الشرايين.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات المتغيرات على المستحضرات الصيدلية البشرية، موضحة أنّ الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية، وتهدف إلى التعريف بكيفية تقديم ملفات المتغيرات للمستحضرات البشرية، خاصة فيما يتعلق بتغيير بيان التركيب والمواصفات الصيدلية والعبوات، طبقًا لقوائم التحقق المُعدة من وحدة تقييم متغيرات بيان التركيب والمواصفات، لضمان تقديم الملفات بشكل كامل، وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة لإتاحة المستحضرات بالسوق المصرية بشكل اَمن وفعال.