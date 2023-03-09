«هيئة الدواء» تحذّر 6 فئات من الإفراط في تناول المسكنات

حذّرت هيئة الدواء المصرية، من خطورة الإفراط في تناول المسكنات، لما لها من أضرار صحية بالغة على الإنسان، وبينها تدهور وظائف الكلى.

ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية

وأهابت هيئة الدواء، المواطنين، باستخدام المسكنات حسب وصف الطبيب المعالج، وبأقل جرعة ممكنة، وأقصر فترة زمنية ممكنة، واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناولها، كما حذّرت من تناول أي مسكنات دون وصفة طبية لمدة أكثر من 10 أيام لتخفيف الألم، أو لمدة 3 أيام للحمى، واستشارة مقدم الرعاية حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​​

ارتفاع ضغط الدم

وتابعت هيئة الدواء، أنّه لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، مشيرة إلى أهمية زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يوميا، لتصبح من 6 لـ8 أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​​