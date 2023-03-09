رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«هيئة الدواء» تحذّر 6 فئات من الإفراط في تناول المسكنات

كتب:

مريم الخطري
02:43 م | الخميس 09 مارس 2023
حبوب المسكنات - صورة أرشيفية

حبوب المسكنات - صورة أرشيفية

حذّرت هيئة الدواء المصرية، من خطورة الإفراط في تناول المسكنات، لما لها من أضرار صحية بالغة على الإنسان، وبينها تدهور وظائف الكلى.

ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية 

وأهابت هيئة الدواء، المواطنين، باستخدام المسكنات حسب وصف الطبيب المعالج، وبأقل جرعة ممكنة، وأقصر فترة زمنية ممكنة، واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناولها، كما حذّرت من تناول أي مسكنات دون وصفة طبية لمدة أكثر من 10 أيام لتخفيف الألم، أو لمدة 3 أيام للحمى، واستشارة مقدم الرعاية حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​​

ارتفاع ضغط الدم

وتابعت هيئة الدواء، أنّه لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، مشيرة إلى أهمية زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يوميا، لتصبح من 6 لـ8 أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​​

اقرأ المزيد:

هيئة الدواء المصرية تستقبل وفدا من زيمبابوي لبحث التعاون الثنائي

COP 27.. هيئة الدواء المصرية تشارك في جلسة الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية سبل تعظيم الاستثمارات

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل عضو لجنة إدارة مؤسسة ICH

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تضبط 2400 مخالفة في حملات خلال شهر مايو

رئيس هيئة الشراء الموحد: زوار مدينة الدواء المصرية ينبهرون بقدراتها
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.