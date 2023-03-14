معلومات عن حملة الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدارس أسيوط.. تستهدف 186 ألف طالب

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس وفحص أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة واكتشاف الحالات الإيجابية وتقديم العلاج لهم بالمجان من خلال عيادات التأمين الصحي.

وفيما يلي أبرز 15 معلومة عن المبادرة الرئاسية التي تنفذ بمدارس المحافظة:

- يبلغ المستهدف بالمحافطة من طلاب الصف الأول الابتدائي 186 ألفا و683 طالبا وطالبة بالحضر والريف.

- وصلت نسبة فحص التلاميذ بالمدارس 40% حتى الآن.

- يتم خلال الحملة فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين.

- في حالة إكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقي العلاج بالمجان.

- تجهيز الفرق الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس.

- تدريب العاملين المشاركين في الحملة على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة عالية من النتائج.

- المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة مستمرة للعام الخامس.

- أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لها أثر كبير على صحة الطالب وتقف عائقًا أمام تحصيله الدراسي بشكل سليم ويتم علاجها بشكل بسيط في حالة اكتشافها مبكرًا.

- يتم متابعة الحالات الإيجابية من الفحص الأولي بالنسبة للسنة الماضية ويتم الفحص الأولي بقياس طول ووزن التلميذ.

- قياس سريع لنسبة الهيموجلوبين في الدم لتقييم الحالات لمتابعة الحالات الايجابية بعيادات الربط بالتأمين الصحي.

- يبلغ أعداد العيادات على مستوى المحافظة (12 عيادات ربط).

- تقديم الخدمة الطبية للتلميذ من تحويل التلميذ إلى عيادات التغذية وعيادات الأطفال ولجان هرمون النمو وأمراض الدم.

- يجرى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بواسطة فرق مدربة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

- في حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة.

- متابعة الأطفال المصابين أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفاؤهم تمامًا.