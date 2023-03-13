استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس في أسيوط

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بمراجعة بالوعات الانفاق بحي شرق أسيوط، بعد ورود تقرير من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار.

استعدادات لمواجهة الأمطار

وأعلن حي شرق أسيوط أنه بناء على الإشارة الواردة إليه باحتمالية سقوط أمطار بالمحافظة، تم مراجعة نفق السلام بالتعاون مع شركه المياه والصرف الصحي والتأكد من جاهزية البالوعات لاستقبال أي كميات أو تجمعات لمياه الأمطار.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في بيان له، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك تحسبًا لأية تقلبات جوية بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدءً من غد الثلاثاء 14 مارس وحتى نهاية موجة الطقس السيئ.

تفعيل غرف العمليات

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل غرفة العميات الرئيسية وغرفة إدارة والأزمات بالديوان العام والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء كافة الجهات المعنية وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية قد تحدث ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر مع لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.