تراكم أكوام من القمامة في العاصمة الفرنسية بسبب إضراب عمال النظافة

تحولت العاصمة الفرنسية باريس من مدينة النور إلى مدينة القمامة، وذلك بعد ظهور أكوام من القمامة في شوارعها بعد إضراب عمال النظافة الذي من المتوقع أن يستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري، حسبما قالت صحيفة «لابانجورديا الإسبانية».

عمال النظافة أعلنوا الإضراب عن العمل بسبب مشروع قانون التقاعد

وأشارت الصحيفة، إلى أن عمال النظافة أعلنوا الإضراب عن العمل بسبب معارضتهم مشروع قانون أثار الجدل والخاص بإصلاح نظام التقاعد، والذي يقضي بزيادة سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 عاما.

وأوضحت أنه في المجموع، يتراكم حاليا ما لا يقل عن 5400 طن على أرصفة العديد من الأحياء في العاصمة الفرنسية، تلك التي لا تتم فيها إزالة النفايات من قبل مزودي الخدمات الخاصة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

إصابة 3 محارق قمامة بالشلل

ووفق الصحيفة، فإنه بالإضافة إلى هذه الكومة المرئية من النفايات، أصيبت ثلاث محارق قمامة في منطقة العاصمة الباريسية بالشلل، وأصبح يشتكى الجيران من الرائحة ويقولون إنها تؤثر على السياحة ، كما هو الحال في باريس، تأثرت مدن فرنسية أخرى بالإضراب في جمع القمامة، لكن التعبئة شملت أيضًا قطاعات أخرى منذ الأربعاء الماضي.