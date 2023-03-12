مراسل قناة القاهرة الإخبارية من فرنسا: ترحيب حكومي بإقرار قانون سن التقاعد

فوجئ الفرنسيون صباح اليوم، الأحد، بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار موجة عارمة من الغضب خلال الأسابيع القليلة الماضية، صاحبها موجة من الاحتجاجات والإضرابات أثرت على المرافق الرئيسية للدولة، حيث أكد خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، أن القرار لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب الحكومة الفرنسية، التي اعتبرته خطوة رئيسية لحسم هذا الملف.

النقابات العمالية: مأزق وضعت فيه الحكومة الفرنسية

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن النقابات العمالية، التي دعت في الأساس للاحتجاج على القرار، اعتبرت مصادقة «الشيوخ» الفرنسي على القرار بمثابة مأزق وضعت فيه الحكومة الفرنسية، كما أعربوا عن مخاوفهم إزاء ما يمكن أن تحمله الأسابيع المقبلة من توترات في هذا الملف.

غضب بسبب تجاهل ماكرون للاحتجاجات

كان فيليب مارتينيز، مدير الاتحاد العمالي اليساري «سي جي تي»، دعا إلى إجراء استفتاء على تعديلات نظام التقاعد، معربًا عن سخطه إزاء عدم استماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أصوات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية.