مواعيد غلق الكافيهات في رمضان 2023 وعيد الفطر.. اعرف التفاصيل

مواعيد غلق الكافيهات في رمضان 2023، بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً، والتي من المقرر أن تبدأ من بدء العمل من يوم الأربعاء الموافق 22 مارس .

مواعيد غلق الكافيهات في رمضان 2023

وحول مواعيد غلق الكافيهات في رمضان 2023، نص مشروع القرار المقدم من وزير التنمية المحلية باجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجرياً، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

مواعيد غلق الكافيهات في رمضان 2023 والورش

وبالنسبة للورش والأعمال الحرفية، أوضح مجلس الوزراء تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، فيما يكون مواعيد غلق الكافيهات في رمضان 2023 في الثانية صباحا.

المحلات المستثناه من مواعيد الغلق

وحدد مجلس الوزراء، المحلات التي لا تخضع للمواعيد المقررة بالمشروع «محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران» مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد غلق الكافيهات في رمضان 2023 وعيد الفطر المبارك وكذلك الورش والمحلات وهي:-

- مواعيد غلق الكافيهات في رمضان 2023 الساعة الثانية صباحاً.

- مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة الثانية صباحاً.

- مواعيد إغلاق المطاعم والبازرات الساعة الثانية صباحاً.

- المستثناه من مواعيد الأغلاق «محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران».