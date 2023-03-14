موعد حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه حال التزامها بإنجاب طفلين بحد أقصى

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، موعد حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه حال التزامها بإنجاب طفلين فقط، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتضّمن صرف 1000 جنيه لكل سيدة سنويا، ممن يلتزمن بإنجاب طفلين فقط.

موعد حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه حال التزامها بإنجاب طفلين

وأكد وزير المالية، في بيان رسمي، أن المرأة المتزوجة ستحصل على 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، وذلك بعد الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

شرط حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنية سنوياً

وأضاف وزير المالية، أن شرط حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، تقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتفاصيل منح 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى وهي كالتالي:

- صرف 1000 جنيه لكل سيدة سنويا، ممن يلتزمن بإنجاب طفلين فقط.

- تقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

- تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و 45 عاما لضبط النمو السكاني.

- مواجهة تحديات الزيادة السكانية والحفاظ علي صحة السيدات والأطفال.

- السماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

- تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ.

- إمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع.

- تستحق المرأة المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، شرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية.

- يسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.