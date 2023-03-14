مواعيد غلق المحلات في رمضان.. الحكومة توضح التفاصيل

مواعيد غلق المحلات في رمضان، أعلنتها الحكومة، اليوم، حيث وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحلات العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا، والتي يتم العمل بها اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق22 مارس 2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد غلق المحلات في رمضان.. الساعة الثانية صباحا

وحول مواعيد غلق المحلات في رمضان، أوضحت الحكومة أن مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجريا، ستكون يوميا الساعة الثانية صباحا، وذلك باستثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م.

وعن مواعيد غلق المحلات في رمضان، أوضحت الحكومة، استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

مواعيد غلق المحلات في رمضان.. الورش الساعة العاشرة مساءً

ونص القرار على التزام مختلف محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

المحلات غير الخاضعة للقرار

وتزامنا مع تحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان، نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كلا من المحلات التالية:

- محال البقالة.

- السوبر ماركت.

- المخابز.

- الأفران.

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.