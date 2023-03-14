نداء أممي للحصول على 613 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان

أطلقت المفوضية العليا لشئون اللاجئين نداء إنسانيا جديدا للحصول على تمويل قيمته 613 مليون دولار لمساعدة 5.2 مليون لاجئ أفغاني، بالإضافة إلى 2.7 مليون أخرى من مضيفيهم المحليين في جميع أنحاء المنطقة.

مانتو: خطة الاستجابة الإنسانية تهدف إلى دعم اللاجئين الأفغان في 5 بلدان مجاورة خلال 2023

وقالت المتحدثة باسم المنظمة شابيا مانتو، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطة الاستجابة الإنسانية تهدف إلى دعم اللاجئين الأفغان في خمسة بلدان مجاورة خلال عام 2023، خاصة وأن هذه البلدان تستضيف حوالي 8.2 مليون لاجئ أفغاني بما في ذلك أكثر من مليوني لاجئ مسجل.

وأشارت إلى أن أكثر من 70% من المحتاجين للدعم هم من النساء والأطفال، وأنه تم إطلاق خطة منفصلة على مستوى الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية داخل أفغانستان حيث تتطلب هذه الخطة 4.62 مليار دولار لنحو 23.7 مليون أفغاني في عام 2023.

أفغانستان تعد واحدة من أكبر وأخطر الأزمات الإنسانية في العالم

وأوضحت مانتو أن أفغانستان تعد واحدة من أكبر وأخطر الأزمات الإنسانية في العالم حيث يحتاج 28.3 مليون شخص ، حوالي ثلثي السكان بمن فيهم النساء والفتيات، إلى المساعدة الإنسانية والحماية خاصة في ظل تفاقم الاحتياجات بسبب القيود الأخيرة المفروضة على النساء بما في ذلك الحظر المفروض على موظفات المنظمات غير الحكومية الأفغانية.

وأشار البيان إلى أنه تم تمويل نداء مماثل لعام 2022 بنسبة 52% فقط مع تلقي 321 مليون دولار من المبلغ المطلوب البالغ 623 مليون دولار، موضحا أنه على الرغم من النقص فقد تمكنت المنظمة والشركاء من دعم ملايين الأفغان ومضيفيهم في البلدان المجاورة.