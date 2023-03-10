القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال شرق أفغانستان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة «فايز آباد»، عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان، اليوم الجمعة، نقلا عن المركز الوطني الهندي للزلازل، إذ وقع مركز الزلزال على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق مدينة فايز آباد.

وذكر المركز الوطني الهندي للزلزال، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة وقع أيضا صباح اليوم، في مدينة فايز آباد الأفغانية، وهو يُعد رابع زلزال يحدث في تلك المنطقة خلال أسبوع واحد.

وكانت مدينة فايز آباد الأفغانية قد شهدت مؤخرا العديد من الزلازل، التي ربما تكون مصدر قلق كبير ويشار إلى أن نحو ألف شخص لقوا حتفهم، وأصيب 1500 آخرين في زلزال ضرب شرق أفغانستان في شهر يونيو الماضي.