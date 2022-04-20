دعاء لطلاب الثانوية العامة.. يردده الآباء والأبناء قبل وبعد الامتحان

دعاء لطلاب الثانوية العامة، من الأدعية التي يزداد البحث عنها وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي عصر اليوم الثلاثاء عن موعد الامتحانات التي من المقرر انطلاقها يونيو المقبل.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء لطلاب الثانوية العامة، حيث أنّ هناك دعاء لطلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان، وقبل دخول الامتحان، وخلال الامتحان، وبعد الامتحان، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

دعاء لطلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان

ويمكن ترديد دعاء لطلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان بصيغة: «اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

كما يمكن ترديد دعاء لطلاب الثانوية العامة بصيغة: «اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك واجتنب به نواهيك وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وعلمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم».

دعاء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان

واستكمالا للحديث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة، يمكن ترديد دعاء قبل الامتحان بصيغة: «اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا».

«رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين».

«اللهم ذكرني من العلم ما نسيته يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب إلى أبد الآبدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين».

دعاء لطلاب الثانوية العامة في الامتحان

وعن دعاء لطلاب الثانوية العامة في الامتحان فيمكن ترديد الدعاء بصيغة: «بسم الله الفتاح العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا»، «رب أدخلني مدخل صدق وأنت أرحم الراحمين».

وللتذكر خلال الامتحان يمكن ترديد دعاء لطلاب الثانوية العامة في الامتحان بصيغة: «اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين»، «اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أغلق علينا»، «اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق وبالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».