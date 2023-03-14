13 معلومة عن أول وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان.. نموذج تكنولوجي عالي الكفاءة

للمرة الأولى من نوعها، افتتح جهاز شئون البيئة وحدة الغاز الحيوي متوسطة الحجم في حديقة الحيوان بالجيزة، بهدف توليد غاز يوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوي لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 13 معلومة عن أول وحدة غاز حيوى بحديقة الحيوان، وفقا لما صدر عن وزارة البيئة.

13 معلومة عن أول وحدة غاز حيوى بحديقة الحيوان

1- تهدف وحدة الغاز الحيوي بحديقة الحيوان بالجيزة إلى توليد غاز يوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف.

2- يعد مشروع وحدة الغاز الحيوي الأول من نوعه داخل مصر.

3- يستهدف مشروع وحدة الغاز الحيوي توفير سماد عضوي لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.

4- وحدة الغاز الحيوي متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة.

5- مشروع وحدة الغار الحيوي تقوم به وزارة البيئة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بـين جهاز شئون البيئة ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.

6- يمثل مشروع وحدة الغاز الحيوي بعدا لكيفية الاستفادة اقتصاديا وبيئيا وبعدا آخر ترويجي وتعليمي لطلبة كلية طب البيطري وكلية الزراعة ومعهد البحوث الزراعية.

7- الهدف الأكبر من مشروع وحدة الغاز الحيوي تعميم هذا النموذج الحديث المتطور.

8- تعديل نظام تجميع الغاز لتقديم نموذج تكنولوجي عالي الكفاءة.

9- يتميز هذا التصميم بإمكانية نقله إلى موقع آخر في حالة تغير ظروف مصادر التغذية في البيئة المحيطة.

10- أهمية هذا المشروع في التخلص وإعادة تدوير المخلفات الحيوانية، أحد المعايير الموجودة للاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

11- هذا النموذج يعد مثال واضح لكيفية الاستفادة من المخلفات وتحويلها من شيء يمثل عبئا على الدولة، إلى شيء يمكن توليد منها طاقة كهربائية ويستفاد منها.

12- يعد المشروع تطويرا لتصميم وحدات الغاز الحيوي المتواجدة في مصر حاليا.

13- تعديل المواد المستخدمة لإنشاء الهاضم الرئيسي ونظم التقليب والحرارة الداخليين.