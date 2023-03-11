نقيب أطباء أسيوط: رئيس «صحة الشيوخ» أنهى مشكلة «البيئة» مع العيادات

أعلن الدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب الأطباء بمحافظة أسيوط، أنه تواصل معه الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ ررئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأبلغه بحل مشكلة وزارة البيئة مع الأطباء، من خلال رفع العيادات من قوائم عمل ملف بيئي قبل الترخيص.

رفع العيادات الطبية من الملف البيئي

وقال نقيب الأطباء بمحافظة أسيوط، في تصريحات له، إن حل المشكلة من خلال رفع العيادات الطبية من قوائم المنشآت المطلوب منها عمل ملف بيئي قبل الترخيص، مقدما الشكر للدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على مجهوداته المبذولة والكبيرة في حل تلك المشكلة التي كانت تواجه الأطباء في الحصول على موافقة البيئة قبل ترخيص العيادات.

فوز أطباء بلقب الطبيب المثالي

وفي سياق آخر، أكد الدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب الأطباء بمحافظة أسيوط، أن اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء أعلنت فوز الدكتور ياسر إمام محمد خليفة، فوق السن، والدكتور أحمد سلمان سلامة عبدالمالك، تحت السن، بـ«الطبيب المثالي» في يوم الطبيب الـ45.