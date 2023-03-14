36% من المصريين مصابون بـ«حصوات مرارية».. واستشاري جراحة يوضح الأعراض

قال الدكتور عمرو علي رجب، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ومدرس الجراحة العامة والمناظير كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إنّ حصوات المرارة تتكون داخل الحويصلة المرارية، ويتراوح حجمها من حبة الرمل إلى أكبر من حجم الليمونة، وتتكون بنسب مختلفة من الكوليستيرول والكالسيوم والعصارة الصفراوية، لافتا إلى أنّ نسبة تتراوح بين 11 إلى 36% من المصريين مصابون بالحصوات المرارية، لكنّ معظمهم لا يعلمون بوجود حصواتٍ لديهم، لأنّها في الغالب لا تسبب أي أعراض.

أسباب الإصابة بالحصوات المرارية

وكشف رجب لـ«الوطن»، عن أسباب الإصابة بالحصوات المرارية، قائلا إنّها تحدث نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم، وزيادة نسبة العصارة الصفراوية التي تنتج عن السمنة المفرطة، والحمل، والغذاء الغني بالدهون وعدم ممارسة الرياضة، فضلا عن بعض أمراض الدم، مثل أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية، مشيرا إلى أنّ النساء فوق سن الأربعين هنّ الأكثر عرضة للإصابة بالحصوات المرارية.

أعراض الإصابة بالحصوات المرارية

وعن أعراض الإصابة بالحصوات المرارية، قال رجب، إنّ معظم حصوات المرارة لا تسبب أي أعراض و لا تحتاج إلى علاج، ونسبة قليلة منها تسبب أعراضا في صورة مغص مراري، عبارة عن ألم أعلى البطن في المنتصف والجانب الأيمن لا يمكن تحديد مكانه بدقة، وتكون درجة ألمه من متوسطة إلى شديدة، وقد يكون مصحوبًا بميل للقيء أو قيء متكرر، ويستمر فترة محدودة غالبًا ما تكون من 3 إلى 4 ساعات، وينتهي بمرور هذا الوقت أو بالمسكنات القوية، ويعود المريض بعده إلى حالته الطبيعية تمامًا.

التدخل الجراحي بالمنظار أفضل علاج

وأضاف رجب، أنّ علاج الحصوات المرارية يتوقف على شعور المريض بالآلام، فمعظم الحصوات لا تسبب أي أعراض، وطالما لا تسبب أعراضا مرضية فلا تحتاج إلى علاج، أما حالة وجود أعراض مرضية تحتاج إلى التدخل الجراحي، فالحل الأمثل هو استئصال المرارة بالمنظار الجراحي.

ووجّه الطبيب عدّة نصائح لتجنب تكوين حصوات بالمرارة، منها تقليل الوزن تدريجيا، واتباع نظام غذائي سليم بعيدًا عن الأكل الدسم والدهون وغيرها، وممارسة الرياضة، وتناول العلاج اللازم لخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.