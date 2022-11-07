مديحة حمدي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية استئصال المرارة

تخضع الفنانة مديحة حمدي، مساء اليوم، لأول سونار بعد إجرائها مؤخرا عملية جراحية لاستئصال المرارة، وذلك للاطمئنان على سلامة العملية وخاصة مع خروجها من المستشفى يوم الجمعة الماضي.

وقالت الفنانة مديحة حمدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا دلوقتي أحسن من الأول بكتير، حابه أطمن الجمهور وكل الناس اللي قلقت عليا وكانوا دايما بيسألوا عليا وعاوزة أشكرهم بجد كتر خيرهم محبتهم وصلتلي وأنا بحبهم جدا».

مديحة حمدي تطمئن جمهورها

وتابعت الفنانة مديحة حمدي، أن الألم الذي شهدته خلال الأيام الماضية، كان شديدا للغاية، وهذا شيء أقلقها ولكن الطبيب المعالج لها طمأنها بأن هذا الأمر طبيعي ولا داعي للقلق.

مديحة حمدي تخضع لعملية استئصال مرارة

يذكر أن الفنانة مديحة حمدي تعرضت لأزمات صحية خلال الفترة الأخيرة بسبب مشكلة في المرارة، وهو الأمر الذي تسبب في دخولها غرفة العمليات لاستئصالها، وبالفعل خضعت للعملية الخميس الماضي.