الإعلامي محمد شبانة يغادر المستشفى بعد استئصال المرارة والزائدة الدودية

سمح مستشفى دار الفؤاد، للنائب والإعلامي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، ووكيل نقابة الصحفيين، بمغادرة المستشفى بعد تماثله للشفاء، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين، استئصل خلالهما الزائدة الدوية والمرارة، بعد دخولهما في مرحلة متأخرة من الالتهاب.

خروج محمد شبانة من المستشفى

وقضى محمد شبانة نحو 8 أيام في المستشفى، حيث بدأ شعوره بالتعب، عقب يوم مليء بالاجتماعات في نقابة الصحفيين، لم يشك خلاله من شيء، وبعد خروجه شعر بآلام شديدة في منطقتي البطن والحوض، فاتجه إلى مستشفى دار الفؤاد بمنطقة السادس من أكتوبر، واحتجزوه هناك بعد إجراء العديد من الأشعات والتقارير.

غياب شبانة عن برنامجه على etc

ويواصل شبانة غيابه عن برنامجه المسائي «بوكس 2 بوكس» المُذاع على قناة etc، وكذلك برنامجه الصباحي في الراديو «من الآخر» على محطة «شعبي إف إم».