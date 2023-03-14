الخارجية الأمريكية تشدد على أهمية بناء قنوات اتصال مع الصين لتجنب الصراع

شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على أهمية بناء قنوات اتصال مع الصين لتجنب احتمال الصراع.

وأضاف «برايس»، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حاول مرات عدة التواصل مع نظيره الصيني، لكن الأخير رفض الانخراط معه حتى الآن.

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تباشران تدريبات «درع الحرية»

من جهة أخرى، باشرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريبات «درع الحرية» التي تركز على البيئة الأمنية المتغيرة بسبب سلوك كوريا الشمالي «العدواني»، وهو ما أعدته بيونج يانج إعلان حرب.

وتشمل المناورات العديد من التدريبات المشتركة لتعزيز قدرات الدفاع والاستجابة وسط التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية والبيئات الأمنية المتغيرة الأخرى.

وتهدف التدريبات إلى زيادة تعزيز التعاون بين الجيشين من خلال العمليات الجوية والبرية والبحرية والفضائية و السيبرانية والخاصة وتحسين التكتيكات والإجراءات، كما تؤكد التدريبات أيضا التزام واشنطن الراسخ بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام كامل قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية.