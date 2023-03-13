دبلوماسي بـ«الخارجية الأمريكية» يكشف لـ نشأت الديهي سبب انهيار «سيليكون فالي»

علق حازم الغبرا، مستشار سابق بوزارة الخارجية الامريكي، على انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي، قائلاً: «ما حدث في سيليكون فالي يختلف عما حدث في عام 2008، عندما انهار النظام البنكي الأمريكي بسبب الصكوك العقارية».

الشركات التقنية الجديدة

وتابع «الغبرا»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن هناك الكثير من العملاء في «سيلكون فالي» من الشركات التقنية الجديدة التي ليس لديها دخل ثابت، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تجني الأموال بناءً على التقنيات الجديدة التي تملكها، وعندما حدث تضخم، لم يحدث دعم لهذه الشركات، فقامت هذه الشركات بسحب إيداعاتها من البنوك.

أموال المودعين

وأشار إلى أن «سيلكون فالي» قام بأخذ أموال المودعين واستثمارها في الصكوك، ولكن هذه الصكوك انهارت قيمتها، لان الفائدة على هذه الصكوك لا تزيد على 2% رغم التضخم العالمي.

ولفت إلى أن البنك قام ببيع الصكوك بخسارة بسبب الطلب من المودعين على الحصول على الأموال، وهذا ما أدى لانهيار سيلكون فالي، بسبب عدم قدرته على سداد احتياجات الموظفين والمودعين.