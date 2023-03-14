«نيويورك تايمز»: «ميتا» تخطط لتسريح 10 آلاف موظف وإلغاء 5000 وظيفة

قالت شركة ميتا، مالكة «فيس بوك» و«إنستجرام»، إنها تخطط لتسريح نحو 10 آلاف موظف، أو ما يقرب من 13% من قوتها العاملة، في أحدث خطوة لتحقيق ما وصفه مؤسس الشركة مارك زوكربيرج، بـ «عام من الكفاءة»، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز».

مارك زوكربيرج: إعادة هيكلة مجموعات التكنولوجيا والأعمال

وقال «زوكربيرج» في مذكرة نُشرت على موقع شركة ميتا الإلكتروني، إن تسريح العمال سيؤثر على فريق التوظيف هذا الأسبوع، مع إعادة هيكلة مجموعات التكنولوجيا والأعمال في أبريل ومايو المقبلين.

«ميتا» سرحت أكثر من 11 ألف شخص في نوفمبر الماضي

الإعلان الجديد هو الجولة الثانية من استغناءات شركة ميتا عن موظفيها خلال 6 أشهر، ففي نوفمبر سرحت «ميتا» أكثر من 11 ألف شخص، أو نحو 13% من قوتها العاملة فى ذلك الوقت.

وقال مؤسس الشركة، في المذكرة إن «ميتا» تخطط أيضًا لإلغاء نحو 5000 وظيفة شاغرة لم يتم شغلها بعد، وكتب: «سيكون هذا صعبًا ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك».

وقالت الصحيفة إنه مع تدهور الاقتصاد العالمي وانكماش أسواق الإعلانات الرقمية العام الماضي، بدأ مارك زوكربيرج، في وضع حد للنمو غير المقيد لشركاته، ولامتيازات الموظفين داخل «ميتا وبعد تسريح العمال في نوفمبر، الذي أثر بشكل كبير على أقسام الأعمال وفرق التوظيف، ألمح زوكربيرج إلى مزيد من التخفيضات».