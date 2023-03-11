«ميتا» تستغل تخبط «ماسك» وتعلن إطلاق تطبيق منافس لـ «تويتر» 

تخطط شركة «ميتا» المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا «فيس بوك- إنستجرام- واتساب»، لإطلاق تطبيق شبكة اجتماعية قائم على النصوص، يمكن أن يكون منافسا قويا لتطبيق «تويتر»، وتطبيق «ماستودون»، وهو برنامج حُر ومفتوح المصدر لتشغيل خدمات الشبكات الاجتماعية ذاتية الاستضافة، ويوفر ميزات التدوينات المصغرة المشابهة لخدمة تويتر، ولم يتضح على الفور متى ستطرح ميتا التطبيق الجديد.

سيسمح التطبيق بالاستفادة من الفوضى الحالية في الشركة التي يقودها إيلون ماسك

وبحسب ما نشرته BBC، سيصبح بإمكان منشئي المحتوى والشخصيات العامة مشاركة التحديثات في الوقت المناسب حول اهتماماتهم، حيث سيسمح هذا التطبيق بالاستفادة من الفوضى الحالية في الشركة التي يقودها إيلون ماسك، في ظل سعى كبير من تويتر للحفاظ على قاعدته الإعلانية منذ استيلاء ماسك على المنصة أواخر العام الماضي.

التطبيق الجديد يحمل الاسم الرمزي P92

وفقًا لـموقع MoneyControl ، فإن التطبيق الجديد يحمل الاسم الرمزي P92، وسيسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول من خلال بيانات اعتماد Instagram الحالية الخاصة بهم، وسيعتمد تطبيق Meta على إطار عمل مشابه لذلك الذي يعمل على تشغيل Mastodon ، وهي خدمة تشبه Twitter تم إطلاقها في عام 2016.

فيس بوك يكافح لجذب انتباه الجمهور الأصغر سنًا

وتأتي خطط «ميتا» في وقت تكافح فيه أكبر منصة لها وهي فيس بوك لجذب انتباه الجمهور الأصغر سنًا، في الوقت الذي قامت فيه «ميتا» بضخ استثمارات كبيرة في تطبيق «الميتافيرس» وهو عالم افتراضي حيث يتفاعل المستخدمون ويعملون، ولكنه لم يؤت ثماره بعد، فيما يواجه تطبيق مشاركة الفيديو «انستجرام» أيضًا منافسة شديدة حيث يتخلى صانعو المحتوى أو المؤثرون الناجحون عنه لصالح منصة «تيك توك».