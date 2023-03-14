مسؤول أممي: العراق بحاجة لتشريعات مرتبطة بالقانون الدولي لمقاضاة مجرمي «داعش»

أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فرقة تحقيق المساءلة تنظيم داعش «يونيتاد» كريستيان ريتشر، أن العراق بحاجة إلى تشريعات مرتبطة بالقانون الدولي لمقاضاة مجرمي التنظيم.

مقابر جماعية

وأضاف ريتشر، في تصريح لقناة «الحرة» الأمريكية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة قدمت الدعم التقني لتحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية لإجراء تحاليل الطب الشرعي بحيث يمكن إعادة الرفات إلى أفراد الضحايا.

تحديد هوية الضحايا

وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تشارك بالتعاون مع مديرية المقابر الجماعية وهناك مديرية للأطباء الشرعيين الذين يساعدون في تحديد هوية الضحايا وتوفير المعدات التقنية والبرمجيات لنصل إلى أفضل النتائج.