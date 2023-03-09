ضبط خلية موالية لـ«داعش» في المغرب بتهمة التحضير لهجمات إرهابية

ألقت سلطات الأمن المغربي، القبض على أعضاء خلية إرهابية تضم 3 أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي، للاشتباه في تورطهم بالتحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى تهديد الأمن والنظام العام.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، اليوم، أنّ عملية القبض تم تنفيذها في مناطق متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من مدن سوق الأربعاء الغرب، وتطوان، والعرائش.

وأضاف أنّ أعمال التفتيش في منازل المضبوطين، أسفرت عن ضبط أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف لداعش، وتحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الإرهابية للجماعات التابعة لـ «داعش» بمنطقة الساحل، إضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم فحصها من خلال تقنيات المعمل الجنائي.

وأشار إلى أنّ التحريات الأولية عن المتورطين الذين أعلنوا الولاء لتنظيم (داعش) الإرهابي، أكدت أنّهم كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتجهيز عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

وأوضحت التحريات أنّ المتورطين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات داعش بمنطقة الساحل، بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنّه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت الحراسة لحين الانتهاء من التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد مخططاتها ومشاريعها التخريبية.