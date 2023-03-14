رئيس كازاخستان يؤكد أهمية زيارة بوتين المرتقبة إلى بلاده العام الجاري

أكد رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أثناء لقائه بالسفير الروسي أليكسي بورودافكين، أهمية الزيارة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بلاده، هذا العام.

زيارة مرتقبة من بوتين إلى كازاخستان

وأفاد مكتب الرئاسة الكازاخية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن «توكاييف أشار إلى أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين إلى كازاخستان هذا العام وكذلك عقد المنتدى التاسع عشر للتعاون الأقاليمي في كوستاناي في الخريف هذا العام»، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

ومن القضايا الأخرى التي طرحت خلال المناقشات الوضع الحالي وآفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كازاخستان وروسيا.

وفي نفس اليوم، عقد الرئيس الكازاخستاني، اجتماعا مع السفير الصيني تشانج شياو، إذ أشار الجانبان إلى أهمية قمة آسيا «الوسطى + الصين» التي ستعقد في مدينة شيآن، مايو 2023، وكذلك زيارة الدولة المقررة لقاسم- جومارت توكاييف إلى الصين.

وأضاف مكتب الرئاسة الكازاخية أنه «جرى التأكيد على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية».

وأعرب رئيس كازاخستان، عن تقديره البالغ لجهود صنع السلام التي يبذلها الرئيس الصيني شي جين بينج، من أجل تسوية سياسية للوضع حول أوكرانيا.