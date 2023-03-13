الرئيس الصيني يعتزم زيارة روسيا لمقابلة بوتين الأسبوع المقبل

يعتزم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة روسيا في أقرب وقت الأسبوع المقبل، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا ما كشفت مصادر مطلعة.

وتأتي خطط زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا في الوقت الذي عرضت فيه الصين التوسط في السلام في أوكرانيا، وهو جهد قوبل بالتشكيك في الغرب بالنظر إلى الدعم الدبلوماسي الصيني لروسيا.

الخارجية الصينية لم تعلق على أنباء زيارة شي إلى روسيا

ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية أو الكرملين، على أنباء زيارة الرئيس الصينى إلى روسيا، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وفي الحادي والعشرون من فبراير الماضي، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أنّ الرئيس الصيني يستعد لزيارة روسيا لعقد قمة مع نظيره الروسي.

وفي 30 يناير الماضي، ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أنّ الرئيس الروسي دعا نظيره الصيني، إلى الزيارة في الربيع.

وفي فبراير الماضي، استضاف الرئيس الروسي، كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في زيارة لموسكو، وأشار إلى أنّ شي سيسافر إلى روسيا.

39 لقاء بين شى وبوتين

والتقى الرئيسين الصيني والروسي شخصيا 39 مرة، كان آخرها في سبتمبر الماضي خلال قمة في آسيا الوسطى.

وفي فبراير 2022 أبرمت الصين وروسيا شراكة بلا حدود في فبراير 2022، عندما كان بوتين يزور بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، قبل أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.