بوتين: النظام المالي الروسي أصبح أقوى ومستوى المبيعات يرتفع محليا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة مع أوكرانيا تأتي من أجل الشعب الروسي الذي يعيش في تلك الأراضي، وتعد «معركة وجود» للدولة الروسية.

وشدد على أن أساس الاستقرار الروسي «أقوى مما كان أي أحد يعتقد»، وأضاف أن النظام المالي أصبح أقوى، وأن مستوى المبيعات يرتفع في السوق المحلية.

بوتين: خصومنا سيخلقون مشاكل لنا في المدى المتوسط

وأضاف بوتين في حديث لعمال مصنع تابع لقطاع الطيران المدني في بورياتيا شرقي البلاد، إن «خصومنا سيخلقون مشاكل لنا في المدى المتوسط، وهذه المخاطرة موجودة».

وأضاف أن الشركات الغربية التي تركت روسيا كانت تعتقد أن كل شيء سينهار، لكن هذا لم يحدث، واعتبر أن «السيادة الاقتصادية لروسيا، هي نتيجة كبيرة للعام الماضي».