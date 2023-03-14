مدبولي: تخفيضات تصل لـ50% في أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن معارض ألها رمضان توفر السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن المصري، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه معدل الاستهلاك من السلع، مشيرا إلى أن المعارض توفر جميع السلع من كبرى الشركات المنتجة للمواد الغذائية بكميات كافية وأسعار متميزة ونسب خصم وصلت إلى 50% في عدد من السلع الغذائية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمعرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض، أن أسعار الدواجن الموجودة في المعارض مناسبة للمواطن، لافتا إلى أنه تم استيراد كميات من الدواجن لعلاج الفجوة الموجودة بين الانتاج المحلى واحتياجات السوق، وتم توفيرها بأسعار في متناول المواطن.

وأشار مدبولي إلى أن المعارض توفر السكر والأرز والزيت والسلع، التي تحتاج إليها الأسرة المصرية على مدار شهر رمضان.